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Движение на ЦКАД затруднено после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на ЦКАД затруднено после ДТП
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, поселение Щаповское, ЦКАД, 231-й километр Карта всех событий

Движение в районе ДТП на Центральной кольцевой автодороге затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 18 октября.

Движение на внешней стороне ЦКАД затруднено и осуществляется по двум полосам из трех, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на 231-м километре ЦКАД. В результате столкновения двух грузовиков один из них врезался в ограждение и перевернулся. Водитель иномарки погиб.

Еще одна авария произошла на Киевском шоссе. Водитель маршрутного такси не справился с управлением, после чего микроавтобус перевернулся. Один человек погиб, еще шестеро пострадали.

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