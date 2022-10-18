«Мощный взрыв, и не один»: о чем говорят опубликованные в Сети кадры поврежденного «Северного потока»

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Шведские журналисты опубликовали кадры поврежденного участка газопровода «Северный поток». О чем они свидетельствуют, «Вечерней Москве» объяснил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Съемка проводилась на глубине 80 метров в Балтийском море. На кадрах видны повреждения трубы: некоторые ее фрагменты сильно повреждены, другие имеют ровные острые края. На дне разбросаны обломки трубопровода.

По словам собеседника «ВМ», опубликованные кадры подтверждают версию, согласно которой нитки «Потоков» повредили в результате внешнего взрыва.

— Кадры указывают, что был мощный взрыв, и не один. Потребовались десятки килограммов взрывчатки. Поэтому совершенно очевидно, что это была диверсия, которую на Западе называют саботажем. Им так удобнее, — отметил эксперт.

В контексте повреждения стратегически важной инфраструктуры главным остается вопрос: «Кто за этим стоит?» Подберезкин высказал свое мнение на этот счет:

— В силу целого ряда косвенных разведпризнаков можно сказать, что это была диверсия, сделанная английскими или американскими спецслужбами. Не исключаю, что ими были подготовлены украинские морские диверсанты, хотя это в меньшей степени вероятно, потому что подготовка такого диверсионного отряда занимает несколько лет.

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При этом сама по себе публикация видео и фотографий поврежденного газопровода не бросает тень на истинных исполнителей диверсии. Как полагает собеседник «ВМ», «англосаксы могут придумать любую версию, которая бы переложила ответственность на Россию».

О «беспрецедентных разрушениях» на обоих «Северных потоках» сообщила дочка Газпрома Nord Stream AG утром 27 сентября. Три нитки газопроводов оказались повреждены, из-за чего давление в них резко упало. На следующий день спецслужбы ФРГ заявили, что в результате аварии все нитки трубопроводов навсегда останутся непригодными для использования.