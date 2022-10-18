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Фотовыставка «Дикая природа Москвы» открылась в Новой Третьяковке

Лейла Алиева
Город
Фотовыставка «Дикая природа Москвы» открылась в Новой Третьяковке
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

В Новой Третьяковке открылся экспозиционный зал «Дикая природа Москвы» в рамках фестиваля «Золотая черепаха». Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— До 20 ноября в выставочных залах Союза художников России можно увидеть более 400 работ — финалистов крупнейшего российского конкурса фотографии дикой природы. В 2022 году в нем приняли участие 4252 автора из разных стран, — говорится в сообщении.

Работы финалистов и победителей в номинации «Дикая природа Москвы» представлены в отдельном зале, где рассказывается о редких и исчезающих видах растений, птиц и животных. Также 21 октября состоится эколого-просветительская программа «День природы Москвы», в рамках которой пройдут мастер-классы, лекции и викторины.

В этом году на фестивале впервые используются мультимедийные технологии, элементы виртуальной реальности, интерактивные инсталляции. Так, в иммерсивном пространстве посетители увидят таинственный подводный мир, а лайт-боксы с фотографиями создадут эффект присутствия в моменте создания кадра, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Кроме того, на территории ВДНХ открыто более 20 культурных площадок, экспозиции которых посвящены истории, культуре, искусству, науке и технологиям. Например, для любителей отечественной истории в павильоне № 57 расположен мультимедийный исторический парк «Россия — моя история».

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