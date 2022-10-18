Продажи вторичного жилья в Москве упали на 21 процент с начала года

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С начала текущего года в Москве был замечен спад продаж на вторичном рынке жилья на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра во вторник, 18 октября.

— Мы продолжаем фиксировать положительную тенденцию восстановления вторичного рынка жилья, с мая по сентябрь рост составил 1,4 раза. При этом в прошлом году в первый месяц осени управлением зарегистрировано 14,6 тысячи переходов прав, что на 29 процентов выше текущего показателя, — сказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Кроме того, в сентябре этого года специалисты зарегистрировали 10 364 договора купли-продажи жилья, что на 6,9 процента выше августовского показателя. Всего с мая число переходов прав выросли на 43,6 процента.

6 октября сообщалось, что столичное управление Росреестра зарегистрировало права собственности различных служб города в отношении 843 коммунальных сооружений в 2022 году. Уточняется, что штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства активно продолжает свою работу.