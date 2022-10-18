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Путин проведет онлайн-заседание Совбеза 19 октября

Евгений Жуков
Общество
Путин проведет онлайн-заседание Совбеза 19 октября
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совбеза. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Одной из тем актуальной повестки станет нейтрализация угроз нацбезопасности в миграционной сфере и «регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития России и общественно-политической стабильности», сообщается в Telegram-канале Кремля.

Отмечается, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выступит с докладом.

Последний раз Путин проводил совещание с членами Совбеза 10 октября. Тогда он заявил, что ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Накануне бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что в настоящее время в России нет замены президенту страны Владимиру Путину. Глава государства будет вынужден остаться на своем посту вне зависимости от его желания, особенно на фоне частичной мобилизации, отметил политик.

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