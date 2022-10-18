Аналитик Мильчакова прокомментировала снижение цен на газ в Европе

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Аналитик Наталья Мильчакова прокомментировала данные о снижении биржевых цен на газ в Европе.

По мнению аналитика, на цену влияет несколько факторов, один из которых — обсуждение в Еврокомиссии чрезвычайных мер по борьбе с энергетическим кризисом. Она отметила, что в ЕС может быть введен механизм централизованных закупок газа.

Мильчакова уточнила, что если такой механизм будет работающим, то в европейских ПХГ будут накапливаться значительные объемы запасов газа на случай чрезвычайной ситуации на газовом рынке.

Как отметила Мильчакова, цены на газ в ближайший месяц могут оставаться в коридоре 1000–2000 долларов за тысячу кубических метров.

На цены также окажет влияние погода. Чем холоднее будет в ноябре, тем быстрее будет расходоваться газ из ПХГ и тем выше будут цены, передает RT.

До этого стало известно, что цены на газ в Европе опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубов. Котировки потеряли почти 10 процентов, передает ФАН.

Жители Великобритании порекомендовали Евросоюзу обратить внимание на предложение президента РФ Владимира Путина и отказаться от потолка цен на газ.