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МАДИ выявила 12 тысяч случаев парковки на велодорожках в 2022 году

Евгений Жуков
Город
МАДИ выявила 12 тысяч случаев парковки на велодорожках в 2022 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За девять месяцев этого года сотрудниками Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) было зафиксировано 12 тысяч случаев парковки автомобилей под запрещающими знаками на улицах с велодорожками. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Как уточняется, за выявленные нарушения было перемещено на спецстоянки порядка двух тысяч автомобилей с начала текущего года.

— Оставлять авто на велодорожке нельзя — это может привести к травмам у велосипедистов или серьезной аварии, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого адвокат Евгения Рыжкова рассказала, что штраф за нарушение правил дорожного движения нужно погашать вовремя, иначе водитель рискует получить своеобразный «штраф за штраф» — удвоение размера штрафа, административный арест или обязательные работы.

В августе автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о существовании нескольких видов нарушений, которые фиксируют дорожные камеры.

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