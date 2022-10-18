Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полиция проводит проверку по факту ДТП на Киевском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция проводит проверку по факту ДТП на Киевском шоссе
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 29-й километр Карта всех событий

Полиция проводит проверку по факту ДТП на Киевском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 18 октября.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Авария, о которой идет речь, произошла во вторник на 29-м километре Киевского шоссе на территории Новой Москвы. Водитель маршрутного такси марки ГАЗ не справился с управлением, в результате чего микроавтобус завалился на бок.

По данным МВД, в ДТП погибла женщина 1987 года рождения, еще девять человек пострадали. Всего в салоне автомобиля было более 20 пассажиров. Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия был вызван санитарный вертолет.

Новая Москва Смерть ДТП Прокуратура МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте