Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 29-й километр Карта всех событий

Полиция проводит проверку по факту ДТП на Киевском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 18 октября.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Авария, о которой идет речь, произошла во вторник на 29-м километре Киевского шоссе на территории Новой Москвы. Водитель маршрутного такси марки ГАЗ не справился с управлением, в результате чего микроавтобус завалился на бок.

По данным МВД, в ДТП погибла женщина 1987 года рождения, еще девять человек пострадали. Всего в салоне автомобиля было более 20 пассажиров. Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия был вызван санитарный вертолет.