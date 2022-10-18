В Дептрансе рассказали об установке навесов над входами и выходами из метро

метро / Фото: NIKON

Специалисты продолжают устанавливать навесы над входами и выходами из столичного метрополитена. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Возведение данных конструкций делает спуск и подъем из метро безопаснее и удобнее, защищает инфраструктуру от непогоды, а также спасает пассажиров от осадков. За текущий год установлено 38 навесов, в данный момент монтируется еще около 30 конструкций, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— С 2014 года над входами метро устанавливаем навесы — они защищают пассажиров от осадков и ветра, на ступенях не скапливается снег и дождевая вода, поэтому спуск или выход из метро становятся удобнее и безопаснее, — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

До этого сообщалось, что совместный проект Дептранса с московским фондом «Поиск пропавших детей» помогает детям и родителям быстро найти друг друга. Наклейки для потерявшихся маленьких пассажиров разместили уже на всех станциях московской подземки. Работает система очень просто: потерявшийся ребенок должен найти такой стикер, встать рядом с ним и ждать помощи.