Движение на ЦКАД восстановили после ДТП

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Россия, Москва, поселение Щаповское, ЦКАД, 231-й километр Карта всех событий

Восстановлено движение на 232-м километре Центральной кольцевой автодороги после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 18 октября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла в Новой Москве днем во вторник, 18 октября. Столкнулись грузовики КамАЗ и FAW. Причиной стало несоблюдение дистанции. В результате ДТП погиб один человек. Движение на участке было затруднено и осуществлялось по двум полосам из трех.