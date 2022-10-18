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Движение на ЦКАД восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на ЦКАД восстановили после ДТП
Фото: ТАСС / Михаил Метцель
Россия, Москва, поселение Щаповское, ЦКАД, 231-й километр Карта всех событий

Восстановлено движение на 232-м километре Центральной кольцевой автодороги после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 18 октября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла в Новой Москве днем во вторник, 18 октября. Столкнулись грузовики КамАЗ и FAW. Причиной стало несоблюдение дистанции. В результате ДТП погиб один человек. Движение на участке было затруднено и осуществлялось по двум полосам из трех.

ЦКАД Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) Смерть ДТП грузовик
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