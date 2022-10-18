Дни регионов Дальнего Востока пройдут в Москве в октябре

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Мероприятия «Дней регионов Дальнего Востока в Москве» в 2022 году пройдут в Российском университете дружбы народов (РУДН), Госдуме, электродепо «Красная Пресня», на Новом Арбате и в здании Российского фонда культуры на Гоголевском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы столицы во вторник, 18 октября.

Так, в РУДН с 27 по 28 октября пройдут выставки об учебе, работе и туризме на Дальнем Востоке, а также выступления известных блогеров. В Госдуме с 24 по 28 октября будет открыта выставка, посвященная региону, а в «Красной Пресне» 1 ноября состоится торжественный запуск поезда «Дальневосточный экспресс».

На Новом Арбате, добавили в департаменте, с 8 по 15 ноября пройдет серия круглых столов на тему коренных народов Севера, а в фонде культуры РФ 9 декабря состоится вручение премии «Дальний Восток».

Также 5 декабря начнется форум ProДФО, место проведения уточняется.

В Музее Победы в конце сентября прошла историко-культурная конференция «Дружба народов навеки жива», посвященная взаимоотношениям Советского Союза и России с Китаем и странами Дальнего Востока. Выступающие представили свои доклады и познакомили слушателей с материалами исследовательской деятельности по теме российско-китайских взаимоотношений в годы Великой Отечественной и Второй мировой, а также в ходе послевоенных событий.