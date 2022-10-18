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«Это дело еще не закончено»: вдова Градского высказалась о вынесенном грабителю приговоре

Александр Афонин
Общество
«Это дело еще не закончено»: вдова Градского высказалась о вынесенном грабителю приговоре
Фото: vk/id135782094

В Наро-Фоминском суде подошло к концу дело об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко: судья вынес приговор единственному пойманному соучастнику преступления. Жена певца заявила, что удовлетворена решением, но для ее семьи еще ничего не закончилось.

— Приговором в отношении этого человека я удовлетворена. Но на свободе еще как минимум трое. И деньги не возвращены. Значит, для меня и моей семьи это дело еще не закончено, — цитирует вдову Градского «Подмосковье сегодня».

Накануне сообщалось, что суд вынес приговор одному из напавших на вдову Александра Градского. По словам руководителя пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерины Коротковой, подсудимого признали виновным по статье «Разбой». Наро-Фоминский городской суд отправил мужчину в колонию строгого режима на восемь лет и два месяца.

Само нападение произошло 16 января этого года. Подсудимый вместе с сообщниками устроил ДТП с участием автомобиля Коташенко. После этого, угрожая женщине предметом, похожим на оружие, преступники заставили ее привезти их к ней домой и отдать сумку с крупной суммой денег.

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