Apple представила планшеты iPad нового поколения

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Корпорация Apple представила планшеты iPad и iPad Pro нового поколения, в устройствах были улучшены эргономика и производительность. Продажи начнутся в конце октября, отмечается на сайте компании.

«Младшая» модель iPad получила стандартный порт USB-С вместо разъема Lightning, дисплей диагональю 10,9 дюйма и 12-мегапиксельную фронтальную камеру с ультрашироким углом охвата. Помимо этого, планшет лишился разъема для наушников и кнопки Home, а сканер отпечатка пальцев переместился на кнопку питания. За работу отвечает прежний процессор A14 Bionic.

«Старшая» модель iPad Pro нового поколения получила новый чипсет M2 и улучшенный сенсорный дисплей — он теперь четко распознает движения стилуса Apple Pencil на высоте до 12 миллиметров от поверхности экрана.

iPad Pro будет доступен с дисплеями диагональю 11 и 12,9 дюйма, оперативной памятью 8 или 16 Гб и с различным объемом встроенной памяти. Цены на устройства в США варьируются от 799 до 1299 долларов, отмечается на сайте корпорации.

В конце сентября стало известно, что Apple приняла решение не увеличивать производство смартфонов iPhone 14 в связи с низким спросом на данную модель.

Представители компании уже рассказали поставщикам комплектующих, что не станут наращивать производство устройств на шесть миллионов единиц во второй половине текущего года.

26 сентября корпорация Apple начала производство смартфонов iPhone 14 в Индии. Новейшая серия iPhone, произведенная в стране, также включает в себя модели iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.