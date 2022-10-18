Азаров подарил Путину альбом с фотографиями жен участников спецоперации

Фото: Администрация президента РФ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил президенту России Владимиру Путину альбом, где собраны фотографии жен участников спецоперации на Украине. Презент был вручен в ходе их встречи, которая прошла во вторник, 18 октября.

— Эту акцию провели женщины — жены офицеров и солдат. Они назвали ее «Жены героев». Владимир Владимирович, они захотели и провели фотовыставку на улицах Самары, женсовет второй гвардейской армии так решил. Конечно, они тем самым поддержали своих мужей, бойцов, — сказал губернатор.

Губернатор добавил, что в Самаре проходит множество акций в поддержку спецоперации. В мероприятии, в ходе которого были сделаны фотографии, приняли участие жены военных. Они сделали кадры в кителях своих мужей и приложили строки из писем, адресованных им.

До этого Владимир Путин заявил, что нисколько не жалеет о решении начать специальную военную операцию на Украине. Президент отметил, что если бы спецоперация не была начата, то России пришлось бы вскоре столкнуться с военным конфликтом.