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Команда «Спартак» проиграла «Салавату Юлаеву» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Юлия Курганова
Спорт
Команда «Спартак» проиграла «Салавату Юлаеву» в домашнем матче чемпионата КХЛ
Фото: vk.com/spartakhc

Уфимский клуб «Салават Юлаев» обыграл столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в столице во вторник, 18 октября, завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забили Александр Кадейкин (8-я минута), Иван Дроздов (17), Райан Мерфи (19), Данил Башкиров (38) и Владислав Картаев (55). У москвичей дублем отметился Александр Хохлачев (42, 55).

Команда «Спартак» с 23 очками находится на седьмом месте в Западной конференции, «Салават Юлаев» с 25 очками идет третьим на Востоке.

В августе столичный хоккейный клуб ЦСКА переиграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» в финальном матче Кубка мэра Москвы. Встреча на московской арене «Мегаспорт» завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу столичного клуба. У москвичей отличились Виталий Абрамов (16-я минута), Андрей Светлаков (22), Максим Соркин (38) и Павел Карнаухов (41). В составе пекинского клуба забитая шайба на счету Люка Локхарта (55).

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