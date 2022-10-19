Украина готовит зачистки на занимаемых территориях по методике армии США

Фото: depositphotos

В Вооруженных силах Украины рассказали российским силовикам, что киевский режим уже собрал полицейские отряды для зачисток и фильтрации на территориях, которые планирует занять. Об этом сообщил сотрудник российских силовых структур.

— Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведется по стандартам армии Соединенных Штатов с использованием методических материалов, составленных американскими военными, — рассказал он.

На сборах полицейских обучают борьбе с диверсантами и подпольем. Методички и презентации, по которым их готовят, переведены на украинский язык, отметил источник.

— В качестве иллюстраций на слайдах американские инструкторы использовали фото, сделанные военными оккупационных американских войск в Ираке и Афганистане, — сообщил российский силовик.

Украинский военный передал российским силовикам 11 учебных пособий о действиях во время рейдов и обысках на оккупированных территориях, сообщает РИА Новости.

Наступление Вооруженных сил Украины на Херсон может начаться в ближайшее время. Об этом 18 октября сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он рекомендовал местным жителям для их безопасности по возможности покинуть район предстоящих боевых действий.