Россия вошла в топ-10 стран по количеству сверхбогатых людей

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В России проживают 435 граждан, каждый из которых имеет состояние стоимостью более 100 миллионов долларов. Из-за этого показателя страна попала на десятую строчку в рейтинге государств с наибольшим числом сверхбогатых людей — центимиллионеров. Об этом, сообщается на портале РБК.

Всего в мире 25 490 центимиллионеров. В основном среди них владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты, и те, кто получил в наследство состояние богатых родственников. Эта цифра выросла больше чем вдвое за последние 20 лет. Соединенные Штаты занимают первое место в рейтинге. Там живут 9730 сверхбогатых людей, на втором месте КНР (2021 человек), на третьем — Индия (1132 человека). На четвертой позиции Британия (968 человек), на пятой — ФРГ (966 человек).

Далее идут Швейцария (808 человек), Япония (765 человек), Канада (541 человек), Австралия (463 человека) и Россия.

По оценкам специалистов, в ближайшие годы количество центимиллионеров резко увеличится в странах Азии и Африки.

— В ближайшее десятилетие в Азии будет на 57 процентов больше центимиллионеров, чем в Европе и Штатах. Индийские и китайские центимиллионеры в скором времени затмят своих американских и европейских «согруппников», — сообщил соавтор исследования, британский финансовый журналист Миша Гленни.

Журнал Forbes опубликовал обновленный список наследников самых богатых людей России. «Вечерка» узнала, на какое состояние могут претендовать дети миллиардеров и почему не стоит завидовать «золотой молодежи».