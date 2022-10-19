Названы три главных фактора, провоцирующих развитие рака горла

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Злоупотребление спиртными напитками, курение и контакт с канцерогенами являются факторами, которые провоцируют развитие рака горла. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал специалист Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

По словам врача, на сегодняшний день четкого этиологического фактора, который позволил бы дать однозначный ответ на вопрос, почему возникает рак горла у подавляющего большинства людей, нет.

А вот среди известных и доказанных факторов, провоцирующих развитие этого заболевания, можно выделить курение:

— Здесь есть четкая причинно-следственная связь. У курильщиков риск развития рака горла существенно выше, чем у тех, кто не курит.

По словам медика, именно этот фактор в онкологии считается основным при возникновении подозрений на рак горла.

Злоупотребление алкоголем и контакт с канцерогенами — еще два фактора, ускоряющих процесс развития болезни, уточнил спикер:

— Среди канцерогенов я бы выделил нефтепродукты, продукты горения и бензол.

Среди первичных признаков начала болезни, по словам эксперта, можно выделить длительный ларингит, осиплый голос, боль в области горла и кашель.

— При обследовании проблему даже на ранних стадиях довольно легко выявить, — продолжил онколог.

Длительность жизни человека при такой форме рака зависит исключительно о того, на какой стадии находится заболевание:

— Понятное дело, что на ранних этапах пациента можно радикально пролечить. А вот при запущенных стадиях прогноз существенно хуже.

Эксперт уточнил, что хирургические вмешательства применяются только на ранних этапах. В этот период часто используется лучевая терапия в сочетании с химиотерапией. А вот системное лекарственное лечение производится при запущенных стадиях. При этом предугадать, как долго проживет пациент с последними стадиями, довольно тяжело, заключил собеседник «ВМ».