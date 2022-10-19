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Приметы и советы

Названы исключенные из антироссийских санкций «священные коровы» Евросоюза

Юлия Курганова
В мире
Названы исключенные из антироссийских санкций «священные коровы» Евросоюза
Фото: depositphotos

Несколько стран Европейского союза не готовы ввести санкции против России в отношении некоторых экономических отраслей, которые считают своими «священными коровами». Об этом сообщается в издании New York Times.

Газета ссылается на неназванных дипломатов, которые назвали «фарсом» лоббистскую работу ЕС по исключению алмазов из нового пакета ограничений.

— Бельгийцы защищают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и ряд других стран до сих пор импортируют российский уран для своих атомных электростанций, — говорится в статье.

Отмечается, что некоторые члены Евросоюза не хотят жертвовать данными секторами ради поддержки Украины. По словам авторов материала, остальные государства, которые ввели санкции против РФ и потеряли в итоге доходы и рабочие места, недовольны такой политикой.

На фоне конфликта на Украине все больше предприятий в Европе оказались в тяжелом положении, и им на «помощь» спешат Соединенные Штаты, ставя Европейский союз в еще большую зависимость. Такое мнение высказали авторы материала в китайском издании «Хуаньцю шибао». Из-за проблем, которые связаны с потерей важных отраслей промышленности и экономической рецессией в Европе, многие производители и инвесторы из ЕС ускоряют «миграцию» в США.

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