Глава МИД ФРГ предложила отказаться от принципа «безопасность вместе с Россией»

Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что страна готовится к длительному противостоянию с Россией. Она заявила на конференции Berlin Foreign Policy Conference, что настало время изменить принцип «безопасность вместе с Россией» формулой «безопасность от России».

Ключевой темой конференции была Украина. Дипломат сообщила, что Берлин продолжит оказывать киевским властям всю необходимую для противостояния с РФ помощь как финансовую, так и военную. По ее словам, «Украина борется не только за свое выживание, но и за свободную Европу».

Также Бербок высказалась, что не видит смысла в переговорах с Россией по Украине. Она отметила, что мир на условиях Москвы, не примут ни Киев, ни его западные союзники, сообщает издание «Коммерсант».

17 октября сообщалось, что для получения немецкой визы гражданам России отныне необходимо подавать выписку из поддающегося проверке банка, работающего в странах ЕС. При подаче заявки на визу человек должен будет подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег.