Конкурс по созданию цифровых сервисов и продуктов для города стартует 24 октября в Москве

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Ежегодный конкурс на соискание премий мэра Москвы по созданию цифровых сервисов и продуктов для города «Лидеры цифровой информации» стартует с 24 октября. Об этом сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

— Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» проводится в столице четвертый раз. Он дает возможность талантливым разработчикам создавать полезные для Москвы сервисы и платформы. Многие специалисты после конкурса трудоустраиваются по своему профилю в Правительство Москвы или же запускают собственные стартапы и выводят на рынок конкурентоспособные ИТ-продукты, — рассказал он.

Заявку на участие в конкурсе подали уже 1,7 тысячи ИТ-специалистов из 80 регионов России и еще из 25 стран мира, среди которых Венгрия, Китай, ОАЭ, Белоруссия и Армения. Регистрация пройдет до 31 октября.

С 24 октября по 6 ноября состоится первый этап, в рамках которого программисты, аналитики, дизайнеры должны будут объединиться в команды и выполнить задания, подготовленные столичными ведомствами. Им предстоит выбрать одну из 10 задач и создать уникальное цифровое решение в онлайн-режиме.

В финал будет отобрано 100 самых перспективных команд, которые в финале представят свои проекты на площадке «Цифровое деловое пространство» 17 ноября, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в Москве начался прием заявок на участие в технологическом конкурсе 5G Smart tech 2022 для разработчиков, которые могут предложить инновационные решения с перспективой импортозамещения в сфере мобильных технологий.