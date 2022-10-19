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Московская компания увеличила производство LED-экранов на 12 процентов с начала года

Георгий Соланович
Город
Московская компания увеличила производство LED-экранов на 12 процентов с начала года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичный производитель LED-экранов HD LED Tech с начала года увеличил производство на 12 процентов, сообщил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в среду, 19 октября.

— Благодаря собственному производственному комплексу полного цикла компания не зависит от импортных поставок комплектующих, что позволяет реализовывать проекты не только в России, но и в других странах СНГ. С начала года производство LED-экранов увеличилось на 12 процентов, — сказал Овчинский.

В производстве экранов задействованы 90 человек. Компания ежегодно выпускает более 2,5 тысячи квадратных метров видеоэкранов, используя при этом собственное современное и надежное оборудование.

Основатель HD LED Tech Михаил Крючков подчеркнул, что после ухода иностранных вендоров с российского рынка часть заказов размещается на производстве компании. По его словам, в этой сфере идет замещения импортной продукции, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столичные предприятия обрабатывающей промышленности в январе–июне текущего года инвестировали в экономику города 75,9 миллиарда рублей.

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