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Ефимов: Ростокинский завод железобетонных конструкций в 2,7 раза увеличил число рабочих мест

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Ростокинский завод железобетонных конструкций в 2,7 раза увеличил число рабочих мест
Фото: Пресс-служба

«ДСК1-Ростокино» в рамках реализации специального инвестиционного контракта завершил модернизацию Ростокинского завода железобетонных конструкций. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 14 октября.

— Инвестор вложил 2,6 миллиарда рублей в модернизацию столичного Ростокинского завода, специализирующегося на производстве железобетонных конструкций. Были полностью переоборудованы формовочные и арматурный цеха, установлено новое высокотехнологичное вспомогательное оборудование, — сказал представитель мэрии.

Модернизация, как уточняется, позволила нарастить число рабочих мест на предприятии с 410 до 1087. После расширения мощность линий завода выросла до 160 тысяч кубометров железобетона в год, подчеркнул глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Вскоре «ДСК1-Ростокино» планирует увеличить производственную мощность за счет запуска дополнительной линии. Доплиния, заключил президент ГК ФСК (владеет «ДСК1-Ростокино») Владимир Воронин, позволит создать еще около 100 рабочих мест.

До этого Ефимов заявил, что столичные компании в январе–августе выпустили почти на 52 процента больше медицинского оборудования и инструментов, чем за аналогичный период 2021 года.

Объемы производства этой отрасли продолжают расти, несмотря на логистические ограничения. Наращиванию темпов выпуска продукции способствует помощь властей Москвы.

Владимир Ефимов Владислав Овчинский Москва Промышленность
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