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Глава МАГАТЭ Гросси назвал Путина уверенным и знающим человеком

Анастасия Колоскова
Общество
Глава МАГАТЭ Гросси назвал Путина уверенным и знающим человеком
Фото: Администрация президента РФ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что его поразили знания российского лидера Владимира Путина о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и том, что происходит вокруг нее. Об этом глава МАГАТЭ сообщил в интервью телеканалу Telefe.

— Меня поразило его детальное знание (Запорожской) АЭС, ее технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности, — признался Гросси.

Гендиректор Агентства назвал президента России человеком, очень уверенным в своих действиях, передает РИА Новости.

До этого Гросси заявил, что хотел бы еще раз встретиться с Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее. Он также отметил, что считает возможным достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца 2022 года.

Встреча Владимира Путина и Рафаэля Гросси состоялась во вторник, 11 октября. На ней президент РФ заявил, что в настоящее время в мире наблюдаются элементы «опасной» политизации атомной деятельности.

Владимир Путин МАГАТЭ АЭС
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