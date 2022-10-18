Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что хочет снова встретиться с Путиным

Фото: IAEA Imagebank / BY 2.0

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет опять встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее. Об этом он сообщил журналистам.

— Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее, — заявил Гросси, отвечая на вопрос, собирается ли он посетить РФ и встретиться с российским лидером.

Он сказал, что считает возможным достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца 2022 года.

— Я считаю, что это возможно. У нас был очень хороший диалог и с президентом России, и с президентом Украины. Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС, — отметил глава МАГАТЭ, передает РИА Новости.

11 октября Путин заявил на встрече с Гросси об опасности политизации атомной деятельности.

27 сентября эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, сообщили о двух взрывах рядом с каналом, по которому поступает вода для охлаждения реактора. Причина взрывов не называлась. Взрывной волной на ЗАЭС было выбито несколько окон.