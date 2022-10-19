Песков ответил на вопрос о возможности создания нового федерального округа в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Для интеграции новых регионов в правовое поле России потребуется некоторое время. Об этом в среду, 19 октября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

— Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать, — ответил он на вопрос о возможности создания нового федерального округа, который будет включать в себя ДНР ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

При этом Песков добавил, что началась интеграция данных регионов в правовое и экономическое поле России, пишет ТАСС.

30 сентября президент России Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

В среду, 12 октября, Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой не признаются референдумы на освобожденных Россией территориях. За резолюцию проголосовали 143 государства, пять — против, воздержались 35 стран. Против резолюции проголосовали Россия, Северная Корея, Никарагуа, Белоруссия и Сирия.