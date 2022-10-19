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Росавиация подготовила инструкцию для экипажей на случай захвата или угона самолета

Лейла Алиева
Общество
Росавиация подготовила инструкцию для экипажей на случай захвата или угона самолета
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Росавиация создала инструкцию с рекомендациями по действиям для экипажей в случае захвата или угона воздушного судна.

— В новой методике авиарегулятор предложил конкретную последовательность действий при захвате. В приложении к документу Росавиация приводит перечень аэродромов на территории страны, рекомендованных для посадки в случае захвата, — говорится в сообщении.

Так, документ включает в себя список, в котором перечислено 15 аэропортов для вынужденной посадки. В случае чрезвычайного происшествия экипаж должен выбрать один из них и сообщить об этом диспетчерам. Затем данные направят в территориальные управления ФСБ, МВД и Минобороны. О том, какие действия выполнить далее, определяет организация по обслуживанию воздушного движения, пишет «Коммерсант».

До этого сообщалось, что лоукостер «Победа» с 28 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Самару. Самолеты будут отправляться из аэропорта Внуково.

Кроме того, «Победа» с ноября 2022 года приступит к выполнению полетов из аэропорта Шереметьево. Так, в предстоящем зимнем сезоне рейсы будут осуществляться через терминал В. При этом в начале продаж авиакомпания предложит более 20 тысяч билетов по минимальным тарифам.

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