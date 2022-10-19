Количество регистраций ипотек в сентябре превысило уровень прошлого года в Москве

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Сотрудники столичного Росреестра в сентябре этого года зарегистрировали 9776 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках. Об этом в среду, 19 октября, сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

— Число регистраций ипотечных договоров при покупке квартир в Москве планомерно увеличивается: к маю, когда отмечалось минимальное в этом году количество сделок (5905), показатель вырос в 1,6 раза, или на 65,5 процента, — отметил он.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, Москва — лидер среди других регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Так, в сентябре их объем составил 42,7 миллиарда рублей, что является рекордным показателем с июля прошлого года и равняется 27,9 процента от общероссийского объема льготной ипотеки.

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно направит более 56 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Он отметил, что на программу семейной ипотеки выделят около 16,5 миллиарда рублей, а на «дальневосточную ипотеку» — пять миллиардов.