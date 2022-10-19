Резидент технополиса «Москва» увеличил ежемесячную переработку пластика

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — завод «Экопласт» — ежемесячно перерабатывает более 600 тонн пластика, что в 1,5 раза больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в среду, 19 октября.

— В настоящее время предприятие перерабатывает свыше 600 тонн пластиковых деталей от электроники в месяц, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Данный показатель компания наращивает ежегодно. При этом более 95 процентов полученной пластиковой гранулы пригодно для повторного применения, — отметил Овчинский.

По его словам, переработанные материалы используются в сфере автопрома, строительной индустрии, производстве деталей для мебели и электроустановочных изделий. В ближайшее время завод планирует увеличить объем переработки до 900–1000 тонн в месяц.

Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев добавил, что на предприятии установлено более 200 единиц современного оборудования, что позволяет ускорить процесс производства. Так, за первые шесть месяцев 2022 года «Экопласт» произвел продукцию более чем на 100 миллионов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что за первое полугодие текущего года компании — резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» сэкономили 393 миллиона рублей за счет налоговых льгот.

Больше всего средств за первое полугодие на налогах сэкономили IT-компании — 133 миллиона рублей. Получаемые экономические льготы и преференции стимулируют компании перенаправлять средства в сторону наращивания своих производственных мощностей.