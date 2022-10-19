Центр занятости «Моя работа» поможет москвичам трудоустроиться в сеть магазинов здорового питания

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На площадке центра занятости «Моя работа» начал работать 12-й рекрутинговый центр, в рамках которого будет проходить подбор персонала для сети магазинов здорового питания «ВкусВилл». Об этом в среду, 19 октября, рассказала первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Она пояснила, что рекрутинговые центры открывают на площадках центра занятости крупные компании с большой потребностью в кадрах. Впервые эта технология была применена в августе прошлого года, и с тех пор сервис быстро приобрел популярность и у соискателей, и у бизнеса. Так, к настоящему времени уже 11 компаний стали использовать этот формат для подбора персонала. Среди них представители отечественного ретейла, сферы общепита, транспорта и логистики, строительства и производства, а также банковского сегмента. Они готовы нанять более 28 тысяч новых сотрудников.

— Совсем недавно рекрутинговый центр открыла сеть магазинов здорового питания. При поддержке центра занятости населения «Моя работа» компания планирует найти несколько сотен новых сотрудников, — отметила Александра Александрова.

Она уточнила, что сеть магазинов набирает сотрудников на должности продавца-консультанта, кассира, работника торгового зала и сборщика интepнeт-зaкaзoв с заработной платой от 55 тысяч рублей. Работодатель рассматривает как кандидатов с опытом работы в торговле, так и начинающих специалистов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что служба занятости поможет горожанам трудоустроиться в один из крупнейших банков страны. На площадке центра «Моя работа» открытый отбор для десятков специалистов сферы продаж и банковского сектора.