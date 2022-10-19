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Андрей Бочкарев: Учебный корпус на 1320 мест построят в поселении Сосенское

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Учебный корпус на 1320 мест построят в поселении Сосенское
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское Карта всех событий

В рамках создания многофункционального жилого квартала в поселении Сосенское Новой Москвы появится учебный корпус на 1320 мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 19 октября.

— На заседании Градостроительно-земельной комиссии города принято решение о заключении договора с инвестором о возведении крупного учебного корпуса для обеспечения образовательными местами формируемого рядом жилого квартала, — отметил он.

Уточняется, что в состав учебного корпуса войдет детский сад на 220 мест, а также школа на 1100 мест. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, здание введут в эксплуатацию в третьем квартире 2024 года. По завершении строительства девелопер передаст объект в собственность города.

Еще одно здание общеобразовательной школы на 900 учеников с многофункциональным стадионом, IT-полигоном и прогулочным бульваром появится в районе Москворечье-Сабурово. Строительство завершится в следующем году.

Строительство Новая Москва Школы
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