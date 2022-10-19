Дерматовенеролог рассказала о процедуре пересадки волос

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Пересадка волос не является методом лечения, это способ доведения результатов консервативного лечения до идеального состояния. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Юлия Соколова.

Она пояснила, что технически люди ограничены количеством волос. В реальности возможно лишь перераспределить имеющееся количество.

Соколова отметила, что и у этой процедуры могут быть осложнения. Лучше всего делать операцию по пересадке методом FUE — трансфолликулярной, то есть безрубцовой. Стоит выбрать хорошую клинику с опытными специалистами, где методика пересадки совершенствуется, используют более современные виды анестезии и способы реабилитации, передает РИАМО.

Ранее акушер-гениколог Мария Селихова пояснила, у каких женщин возникают проблемы с выпадением волос во время беременности. Эксперт пояснила, что если у женщины до беременности превалируют рецепторы к андрогенам, то во время беременности волосы выпадают. Может даже появиться алопеция, передает ФАН.

До этого врач-сексолог, психотерапевт Диана Генварская рассказала, что у рыжих людей в структуре волоса практически отсутствует определенный пигмент — эумеланин, благодаря чему они меньше подвержены седине.