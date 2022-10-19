Сенатор Святенко: Развитие технологий помогает внедрению лучших решений в устройство доступной среды

Фото: Пресс-служба Совфеда

Развитие технологий позволяет внедрять в Москве современные решения для формирования доступной среды для граждан с особенностями здоровья. Об этом в среду, 19 октября, сообщила сенатор, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

— Инклюзивный подход, формирование доступной среды должны включать лучшие технологические решения, которые сегодня разработаны для людей с особенностями здоровья. Сейчас в Москве ведется большая работа по адаптации городских систем для слабослышащих — специальные индукционные устройства, которые усиливают сигнал для слухового аппарата, в прошлом году появились на почте, теперь они внедряются и в общественном транспорте, — отметила Святенко.

По ее словам, индукционные устройства устанавливают на кассах в метрополитене. Так, слабослышащим пассажирам подземки достаточно нажать на символ «Т» рядом с кассовым окном, чтобы лучше слышать кассира.

Сенатор подчеркнула, что такие устройства установлены на всех станциях метро. Развитие инклюзивного подхода в столице, добавила она, — большой процесс, к которому крайне важно подключить представителей сообщества инвалидов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что сервис «Вывоз ненужных вещей» адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, граждане с нарушениями зрения и моторики теперь могут решить вопрос с утилизацией ненужных вещей с помощью специальных программ — скринридеров.