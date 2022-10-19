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Женщина отбилась от грабителя в центре столицы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина отбилась от грабителя в центре столицы. Видео
Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО города Москвы
Россия, Москва, Новоконюшенный переулок Карта всех событий

Женщина оказала грабителю сопротивление и смогла отбиться в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 19 октября.

По его словам, нападение на 45-летнюю женщину произошло вечером на Новоконюшенном переулке. Злоумышленник схватил москвичку за руку и попытался отобрать сумку, в которой находилось 25 тысяч рублей. Женщина оказала сопротивление, начав отбиваться и кричать. Грабитель вынужден был отступить, так и не добившись своего.

Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО города Москвы

Вскоре после нападения женщина обратилась в полицию. В результате оперативно-розыскных действий подозреваемого задержали на площади Тверской заставы. Им оказался 21-летний житель Саратовской области, находящийся в столице проездом.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Фигурант заключен под стражу.

Другое ограбление произошло в Подмосковье. Молодой человек напал на обменщика валюты и похитил 23 тысячи долларов.

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