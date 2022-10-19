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Подмосковные полицейские задержали закладчика с 130 свертками мефедрона

Степан Жирнов
Происшествия
Подмосковные полицейские задержали закладчика с 130 свертками мефедрона
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Полицейские в Подмосковье задержали распространителя наркотиков со 130 свертками мефедрона. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 19 октября.

По ее словам, иномарку подозреваемого остановили для проверки документов в Дмитровском городском округе. Во время беседы с полицейскими мужчина сообщил, что едет по делам из Мытищ, и при этом сильно нервничал. Сотрудники ГИБДД приняли решение досмотреть подозрительный автомобиль.

В салоне машины, под пассажирским сиденьем, они обнаружили сумку с тремя металлическими контейнерами. В них лежали 130 свертков с неизвестным светлым порошком. В связи с этим инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Позже, экспертиза показала, что в трех исследованных свертках находился наркотик — мефедрон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурант дела признался, что распространял запрещенные вещества через тайники-закладки на территории Московской области. Дмитровский городской суд заключил подозреваемого под стражу.

Еще одна история, связанная с наркотиками, произошла в Подмосковье. Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию, которую организовали уроженец Украины в частном доме.

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