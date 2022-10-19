Московская область помогла со строительством котельных в ДНР

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Новоазовском районе Донецкой Народной Республики появилось три новые котельные — построить их помогла Московская область. Благодаря этому будут отапливаться местные образовательные учреждения и другие социальные объекты.

Новые объекты теплоснабжения возвели и подготовили к эксплуатации менее чем за два месяца. Мощность каждой котельной — 800 кВт. Ранее планировалось провести модернизацию старых объектов, но затем было принято решение построить новые объекты.

Котельные построили в трех населенных пунктах.

Вскоре начнется восстановление других социально значимых объектов, Московская область планирует и в дальнейшем оказывать необходимую помощь, передает «360».

Стартовавший в столице отопительный сезон проходит в штатном режиме. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.