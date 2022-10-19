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Более 60 процентов ищущих работу москвичей готовы рассматривать вакансии в НКО

Анастасия Колоскова
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Более 60 процентов ищущих работу москвичей готовы рассматривать вакансии в НКО
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Двое из трех москвичей знают, что на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru есть вакансии в некоммерческих организациях (НКО). Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела платформа совместно со стратегическим бюро «Центр внимания».

Отмечается, что исследование было посвящено собирательному образу работодателя в некоммерческом секторе. В опросе поучаствовали более тысячи респондентов из Москвы.

Среди позитивных трендов исследователи отметили движение навстречу друг другу компаний из некоммерческого сектора и соискателей. Так, увеличивается количество предложений о работе со стороны организаций. При этом даже среди не имеющих опыта в третьем секторе экономики, более половины (54 процента) готовы рассматривать для трудоустройства НКО.

Москвичи в целом благосклонно оценивают перспективу работы в НКО. Ее готовы рассмотреть 62 процента респондентов. Доля сомневающихся и неготовых к трудоустройству составляет лишь 15 процентов.

Подтверждением позитивной динамики является и то, что среди опрошенных встречались респонденты, уже имеющие опыт работы в НКО или трудоустроенных в этой сфере на момент исследования, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на площадке центра занятости «Моя работа» начал работать 12-й рекрутинговый центр, в рамках которого будет проходить подбор персонала для сети магазинов здорового питания «ВкусВилл».

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