Аналитик назвал способ сэкономить на мобильной связи

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Расходы на мобильную связь можно снизить, если здраво оценить свои потребности в различных опциях, которые предлагают операторы. Такой совет дал аналитик Эльдар Муртазин.

— Экономить очень просто — подбирая тот тариф, который наилучшим образом соответствует вашему профилю потребления. Это в первую очередь касается интернета. Надо выбирать тот пакет услуг, который вас устроит, — отметил Муртазин в комментарии «Радио 1».

Также стоит учитывать, какими операторами связи пользуются родственники и друзья.

Он добавил, что сейчас пакеты предложений различных операторов очень похожи, поэтому имеет смысл выбрать того, кто обеспечивает более качественную связь. Муртазин добавил, что стоимость мобильной связи в России, даже с учетом роста цен, дешевле, чем во многих других странах.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам агентства Telecom Daily, средняя стоимость тарифов у крупнейших российских операторов мобильной связи вырастет в 2023 году на 10–15 процентов. В первую очередь — из-за необходимости приобретать импортное оборудование, передает Nation news.

iPhone 14 с американского рынка, попавшие в Россию в начале поставок, имели проблемы в части совместимости с российскими операторами сотовой связи. Однако сейчас операторы разобрались с этой проблемой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.