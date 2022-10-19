Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Токаев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Лейла Алиева
В мире
Токаев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Фото: Администрация президента РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев включен в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом стало известно в среду, 19 октября.

Причиной этому послужило отрицание в публичном пространстве «российской агрессии против Украины», а также «нападения России на Украину и захвата ее территорий», пишет Telegram-канал «RT на русском».

Занесенные в список «Миротворца» личности признаются авторами сайта врагами Украины. Так, в конце августа в список попал один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Согласно сопроводительному письму, причиной для внесения туда Уотерса послужили его слова о Крыме. В них было обнаружено «покушение на территориальную целостность Украины». Также Уотерс назвал Вашингтон главным зачинщиком конфликта, который при этом находится на безопасном расстоянии от театра боевых действий.

В мае в список сайта был внесен бывший государственный секретарь Соединенных Штатов, лауреат Нобелевской премии мира 99-летний Генри Киссинджер.

Украина Казахстан Касым-Жомарт Токаев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте