Токаев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Фото: Администрация президента РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев включен в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом стало известно в среду, 19 октября.

Причиной этому послужило отрицание в публичном пространстве «российской агрессии против Украины», а также «нападения России на Украину и захвата ее территорий», пишет Telegram-канал «RT на русском».

Занесенные в список «Миротворца» личности признаются авторами сайта врагами Украины. Так, в конце августа в список попал один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Согласно сопроводительному письму, причиной для внесения туда Уотерса послужили его слова о Крыме. В них было обнаружено «покушение на территориальную целостность Украины». Также Уотерс назвал Вашингтон главным зачинщиком конфликта, который при этом находится на безопасном расстоянии от театра боевых действий.

В мае в список сайта был внесен бывший государственный секретарь Соединенных Штатов, лауреат Нобелевской премии мира 99-летний Генри Киссинджер.