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Около 15 тысяч новых пациентов прикрепились к поликлиникам, открытым после капремонта

Анастасия Колоскова
Город
Около 15 тысяч новых пациентов прикрепились к поликлиникам, открытым после капремонта
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Уже около 15 тысяч горожан прикрепились к столичным поликлиникам, открытым после капитального ремонта по новому московскому стандарту. На сегодняшний день работы завершены уже в 66 зданиях, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы в среду, 19 октября.

— Поликлиники Москвы благодаря программе капитального ремонта становятся удобнее как для пациентов, так и для врачей, и привлекают все большее количество желающих получать качественную и доступную медицинскую помощь. На сегодня прием возобновлен в 66 зданиях, отремонтированных по новому стандарту. При этом с момента открытия к обновленным поликлиникам прикрепились уже около 15 тысяч новых пациентов, кто не получал там медпомощь ранее, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в перспективе планируется завершение капитального ремонта еще более чем в 130 зданиях поликлиник.

В общей сложности программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту включает свыше 200 зданий. Модернизация подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, а также единый стандарт набора врачей-специалистов, констатировали в департаменте.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что для проведения капитального ремонта столичных поликлиник было задействовано более 10 тысяч специалистов и 635 единиц техники.

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