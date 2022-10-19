The Information: Apple сокращает производство iPhone 14 Plus

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Американская корпорация Apple стала сокращать производство смартфонов iPhone 14 Plus менее чем через две недели после их выпуска на рынке. Об этом сообщает портал The Information со ссылкой на источники в компании.

По данным портала, минимум одному производителю компонентов для iPhone14 Plus уже поручили остановить работу по выпуску деталей для смартфонов. Еще два изготовителя специальных модулей для данного устройства сокращают объемы производства на 70 и 90 процентов.

На данный момент специалисты по закупкам Apple переоценивают спрос на продукт, позиционирующийся как более дешевая альтернатива iPhone 14 Pro.

В конце сентября стало известно, что Apple приняла решение не увеличивать производство смартфонов iPhone 14 в связи с низким спросом на данную модель.

Представители компании уже рассказали поставщикам комплектующих, что не станут наращивать производство устройств на шесть миллионов единиц во второй половине текущего года.

26 сентября корпорация Apple начала производство смартфонов iPhone 14 в Индии. Новейшая серия iPhone, произведенная в стране, также включает в себя модели iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.