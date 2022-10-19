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Синоптик Ильин назвал самые теплые дни в Москве на этой неделе

Рафаэль Залян
Лейла Алиева

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Синоптик Ильин назвал самые теплые дни в Москве на этой неделе
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Дождливая погода в Москве связана с приходом теплого циклона. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик и метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в среду, 19 октября, в столичном регионе ожидаются небольшие дожди, в четверг будут небольшие морозы в ночное время суток, а в пятницу и субботу — сухая погода без осадков с прояснениями. При этом в воскресенье будет облачно, местами пройдут дожди.

Метеоролог также отметил, что ночью температура воздуха будет достигать нулевых показателей, а среднесуточная температура в эти дни колеблется в пределах плюс 3–5 градусов.

Таким образом, самыми холодными днями недели станут четверг и пятница, а самыми теплыми — суббота и воскресенье.

На протяжении всей недели в столице и области сохранится преимущественно облачная погода с небольшими осадками. О том, когда в Москве закончатся дожди, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Московский регион придет похолодание, а к середине недели температура воздуха может стать ниже ноля.

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