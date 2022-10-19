Собянин постановил расширить возможности получить доплату к пенсии отдельным категориям граждан

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Власти Москвы приняли решение расширить права отдельных категорий граждан на получение региональной социальной доплаты к пенсии. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин в среду, 19 октября.

— Изменения затронут студентов очной формы обучения в возрасте от 18 до 23 лет, получающих пенсию по инвалидности или потере кормильца. Молодые люди теперь смогут получать региональную доплату к пособию в периоды временного трудоустройства или участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости, — отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

На официальном портале главы города подчеркнули, что постановление должно повысить социальную активность молодежи, а также помочь им интегрироваться в общество.

12 октября Собянин принял решение об индексации социальных выплат в Москве на 10 процентов с 1 января. Так, минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 23 313 рублей в месяц.

Отмечается, что проект бюджета на следующий год для соцподдержки москвичей, среди которых доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение, предусматривает 591,5 миллиарда рублей.