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Единый каталог реставрационных материалов появится в Москве

Лейла Алиева
Город
Единый каталог реставрационных материалов появится в Москве
Фото: Pexels

Департамент культурного наследия Москвы предложил создать единый каталог существующих реставрационных материалов и оборудования, которое используется в работе. Об этом сообщила заместитель руководителя столичного департамента культурного наследия Юлия Логинова в среду, 19 октября.

— Нам крайне важно поддержать идею создания единого каталога, может, в целом на уровне правительства Москвы, существующих реставрационных материалов, оборудования, которое в реставрационной практике сейчас все используют, — отметила она.

По словам Логиновой, на данный момент в столице реставрируют свыше 500 объектов, а с каждым годом данная цифра возрастает. При этом за 10 лет в городе удалось отреставрировать более 1,9 тысячи объектов, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что специалисты отреставрируют флигель городской усадьбы XVIII–XIX веков, где 10 лет прожила мать писателя Ивана Тургенева. Чтобы вернуть зданию исторический облик, эксперты тщательно изучат архивные документы и чертежи, а после этого разработают проект реставрации.

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