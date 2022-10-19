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Москва предлагает комплексный подход для решения проблем в тарифном регулировании

Анастасия Колоскова
Город
Москва предлагает комплексный подход для решения проблем в тарифном регулировании
Фото: Пресс-служба Госдумы

К вопросам тарифного регулирования необходимо подходить, как к инструменту управления экономикой и развития региона в целом. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на пленарной сессии Всероссийской тарифной конференции в Сочи.

— Комплексный подход и наш успешный опыт реализации отдельных проектов позволили Москве разработать регуляторные механизмы и решения, направленные на стимулирование инвестиционной активности отрасли и повышение эффективности работы ресурсоснабжающих организаций, — отметила она.

В частности, предлагается актуализировать существующую и создать новую современную нормативную базу. По словам Багреевой, используемая в настоящее время проектная документация разрабатывается на основании устаревших нормативов, принятых более двадцати лет назад. Из-за этого стоимость технологического подключения к инженерным сетям завышается, увеличивается потребление ресурсов.

— Для решения этой проблемы считаем целесообразным не только обновить нормативную документацию, но и пересмотреть сам принцип работы с нормативами — проводить регулярную актуализацию документов и схем ресурсоснабжения на основе непрерывного мониторинга фактического потребления коммунальных услуг. Такая система мониторинга реализуется в Москве и уже показала свою эффективность для планирования инвестиционных и производственных программ регулируемых организаций, — пояснила министр.

Кроме того, Мария Багреева отметила необходимость повышать инвестиционную активность ресурсоснабжающих организаций, сократить нецелевое использование амортизационных отчислений. Для этого она рекомендовала выделить в составе коммунальных тарифов инвестиционную составляющую. Эти средства в последующем должны направляться исключительно на инвестиционные цели.

Она также подчеркнула большую роль в тарифном регулировании цифровизации и перехода на электронный документооборот. Так, в Москве реализуется программа развития цифровых технологий в сфере государственного регулирования цен. Соглашение о сотрудничестве в этой области столица и Федеральная антимонопольная служба подписала в прошлом году.

— Проведенный среди регулируемых организаций опрос показал высокую готовность бизнеса работать в цифровом формате: 83 процента организаций поддерживают электронную форму взаимодействия. В Москве создана необходимая для этого электронно-цифровая инфраструктура, которая продемонстрировала свою эффективность и может быть тиражирована в другие регионы, — констатировала парламентарий.

До этого сообщалось, что индексация тарифов на электроэнергию для населения России с 1 декабря 2022 года составит 9 процентов.

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