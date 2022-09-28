Тарифы на электроэнергию для населения РФ вырастут с 1 декабря 2022 года

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Индексация тарифов на электроэнергию для населения России с 1 декабря 2022 года составит 9 процентов. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ в 2023-2025 годах.

— Размер индексации тарифов на электрическую энергию для населения в среднем по Российской Федерации с 1 декабря 2022 года составит 9 процентов, с 1 июля 2024 года — 6 процентов и с 1 июля 2025 года — 5 процентов, — отмечается в документе.

В эти же даты на то же количество процентов будет повышаться тариф сетевых организаций для всех категорий потребителей.

При этом отмечается, что темпы индексации не учитывают решения правительства РФ по устранению локальных дисбалансов в регионах страны, а также решения ФАС о согласовании заявлений региональных органов регулирования об установлении тарифов, отличных от предельных уровней службы, передает ТАСС.

23 сентября Минэкономразвития объявило о повторной индексации тарифов ЖКХ. Уточняется, что предельный уровень индексации тарифов 1 декабря для населения по стране не превысит девять процентов. Так, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля.