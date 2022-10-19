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Экономист Остапкович перечислил преимущества закона об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Ирина Игнатенко
Общество
Экономист Остапкович перечислил преимущества закона об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Фото: Unsplash

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал одобрение Совфедом закона об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту. По мнению эксперта, такое решение соответствует международному тренду.

Новый закон дает возможность людям, особенно с ограниченными возможностями, получать товар с помощью интернет-заказа. Лекарства будут доставлять на дом, не нужно будет идти в аптеку и ждать в очередях.

Экономист также подчеркнул важность того, что данная практика возможна только при предъявлении рецепта на препарат, передает RT.

Ранее стало известно о том, что Совфед одобрил закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту.

Директор «Ассоциации независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в сентябре сообщила, что на российском фармацевтическом рынке наблюдаются локальные перебои с поставками лекарств, однако в стране есть аналоги, которые могут заменить отсутствующие иностранные позиции.

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