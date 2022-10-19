«Зиму переживут»: поможет ли совместная закупка газа преодолеть энергокризис странам ЕС

Фото: shutterstock

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совместных закупок газа для ЕС. По ее словам, это решение позволит избежать конкуренции между странами, которая и способствует росту цен на энергосырье. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, что означают совместные закупки газа странами Евросоюза и как может осуществляться подобный проект.

Реальный дефицит

Как рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев, это решение было выдвинуто, потому что Евросоюз попал в тяжелое положение с энергообеспечением.

— Реальный дефицит газа и рост цен на рынке энергосырья могут спровоцировать инфляцию, неопределенность экономического развития и социальной обстановки, что заставляет Евросоюз принимать меры для решения проблемы, — заметил Беляев.

Он отметил, что одним из способов ее решения является общая закупка газа:

— Одним из решений этой ситуации Евросоюз видит координацию закупок газа с последующим его распределением между странами, — пояснил аналитик.

По его мнению, это решение объясняется тем, что есть страны более богатые, которые имеют большее число резервуаров для хранения энергоресурса, а есть страны, которые находятся в менее благоприятной ситуации.

— Поэтому, чтобы не допустить в Евросоюзе дисбаланса и противоречий, а вместе с этим и подъемов социальных протестов, Еврокомиссия пытается найти механизм коллективного противодействия в сложившейся ситуации, — заметил Беляев.

Собеседник «ВМ» предположил, что это решение позволит снизить остроту, которая связана с дефицитом топлива и ростом цен. Однако нельзя сказать, что это полностью решит проблему с энергоресурсами:

— Скорее всего, это будет тактическим смягчением ситуации, которое снимет остроту, связанную с дефицитом топлива и ростом цен, — прокомментировал аналитик.

Радикально решить проблему таким способом, как отметил Беляев, не получится, однако зиму страны переживут:

— Несмотря на то что запасов топлива при подобном способе распределения газа может хватить этой зимой, весной страны ЕС вновь столкнутся с дефицитом сырья, — поделился Беляев.

Он дополнил, что эта мера выручит Евросоюз в краткосрочной перспективе, но к весне им вновь придется искать пути решения проблемы.

Как страны будут делить газ

Этот вопрос, по словам специалиста, довольно противоречивый.

— Для его реализации необходимо разработать пакет документов, который будет регламентировать, кто, в каких объемах и как может претендовать на газ, — поделился собеседник «ВМ».

Под этой идеей, как отметил Беляев, Евросоюз предполагает делить газ не из общего котла, а брать газ у той страны, у которой он находится в избытке.

— Если бы это был общий котел, реализовать план было бы легче. Но Евросоюз пытается этим действием отрегулировать еще и отношения между странами, что создает сложности его реализации, — заметил аналитик.

Возможно ли сотрудничество с Россией

По словам Беляева, Евросоюз не раскроет источник приобретения газа в случае принятия этого решения.

— Не исключено, что энергоресурс может закупаться и в России. Они, конечно, не будут афишировать эти закупки, — подчеркнул Беляев.

Он дополнил, что Россия является крупным поставщиком газа за рубежом, поэтому без нашего сырья в ЕС вряд ли обойдутся. В ближайшие 2–3 года Евросоюз точно не сможет отказаться от нашего газа, — подчеркнул Беляев.