Politico: Чиновники США пытаются предотвратить даже случайную встречу Путина и Байдена на G20

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Американские чиновники прилагают все усилия, чтобы не допустить даже случайной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите G20, который пройдет на Бали. Об этом пишет издание Politico в среду, 19 октября.

Президенты не должны внезапно столкнуться в коридоре или пересечься на фотографировании, указано в материале.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября. Известно, что и сам Байден не планирует встречу с российским лидером, так как, по его словам, не видит в этом никакого смысла. Единственная тема, которую президент США готов обсуждать с Владимиром Путиным, — это ситуация с баскетболисткой Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ за контрабанду наркотиков.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила журналистов, что Вашингтон продолжает сотрудничать с Москвой по вопросу обмена заключенными.

Россия в свою очередь готова рассмотреть предложение о встрече на полях саммита G20 президентов РФ и США. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Министр также отметил, что сигнал о готовности к такой встрече от американской стороны базируется лишь на словах Байдена «посмотрим».