Путин начал проведение заседания Совбеза РФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин начал проводить заседание Совбеза РФ по видеосвязи в среду, 19 октября.

Согласно анонсу встречи планируется выступление с докладом зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, который возглавляет межведомственную комиссию по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Главной темой заседания станет нейтрализация угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов.

Последний раз Путин проводил совещание с членами Совбеза 10 октября. В рамках совещания он заявил, что киевский режим использует террористические методы. Так, Киевом были совершены три теракта на Курской АЭС, Украина пыталась подорвать «Турецкий поток».

Также он добавил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жестким